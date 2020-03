Educación mantendrá las vacaciones escolares pese a la suspensión de las Fallas si el Ministerio de Sanidad no dispone otra cosa

VALÈNCIA. Así lo ha confirmado a Valencia Plaza la Conselleria de Educación, que han añadido que el calendario solo cambiará si así lo decide el Ministerio de Sanidad dentro de la estrategia para frenar la propagación del coronavirus.

El calendario escolar no se modificará y los estudiantes de todas las edades, incluida la universidad, tendrá vacaciones la semana de San José pese a la suspensión de las fiestas de Fallas decretada por la Generalitat valenciana. Lo mismo ocurrirá en los colegios y universidades de Castellón tras suspenderse las de la Magdalena.

La Generalitat ha decidido este martes “aplazar” las Fallas y la Magdalena con motivo del coronavirus. Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig,tras una reunión de la mesa interdepartamental de coordinación frente al coronavirus celebrada a última hora de este martes en el Palau de la Generalitat. Un encuentro celebrado tras la videoconferencia de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Puig ha explicado que la decisión de que no se celebren ahora las Fallas se basa en la recomendación de los expertos que asesoran al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas en la gestión de esta crisis. La decisión de “aplazar” y no de “suspender” definitivamente las fiestas es de la Generalitat en aras de intentar minimizar los negativos efectos económicos que la no celebración de las fiestas supone. No ha especificado cuándo podrían celebrarse, si es que se celebran, una celebración muy vinculada la festividad de San José.