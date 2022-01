Hoy día 24 de enero os traemos una nueva reseña literaria a nuestra sección “Lectura en los medios”. Como cada semana esta reseña está escrita por los alumnos del colegio San Enrique, de Quart de Poblet, y como ya sabéis este mes son los alumnos de 2º de ESO los encargados de proponernos interesantes libros. Hoy nos hablarán de un libro en valenciano y altamente recomendado para todos aquellos que tienen miedo a la vida, se trata de “Històries de por”.

Título: Històries de por.

Autora: Angela Sommer-Bodenburg

Editorial: Bromera.

Angela Sommer-Bodenburg (nascuda en Alemanya, 18 de desembre de 1948), és escriptora, poeta i guionista. És famosa per escriure” El menut Vampir”, del qual va vendre més de 10 milions d’exemplars.

També, ha escrit més de 40 novel·les. Encara que, alguns no han sigut traduïdes. Gran part de les seues obres, estan dirigides cap al públic infantil. Això no obstant, la majoria de les obres que ha escrit són de por.



“Històries de por” és un llibre, destinat al públic infantil i la seua funció és la d’entretindre al lector, però també fer-li sentir por.

Objectiu que compleix, ja que t’entreté durant unes hores i a més les seues històries encara que no donen molta por amb imaginació pots pensar com serien en la realitat.

El llibre tracta sobre Florià un xiquet, que està malalt, i no pot eixir del llit. Com s’avorreix molt, li demana als seus familiars i coneguts, que li conten històries de por.

Al final, Florià decideix contar les històries ell, i per això, escriu en una llibreta totes les històries que s’inventa.



El llibre està organitzat en capítols. En comptes de ser nombres, són contes. Així, cada capítol és un nou conte.

En conclusió, si vols passar un poc de por (però no massa), i a la vegada entretindre, jo et recomane aquest llibre.

La seua adaptació és bona, les seues il·lustracions, estan bé, i les històries són interessants.

Jo el done un 8 de 10, perquè m’agradaria que fora un poc més llarg.

L’autor de la resenya és Alejandro Monsálvez.