Los expositores se muestran satisfechos en el ecuador de Cevisama 2024 y el negocio generado, destacando la enorme presencia de visitantes internacionales. Cevisama e Ivace + i Internacional han logrado poner en marcha el mayor plan de compradores de Cevisama en los últimos 40 años, que asciende a más de 850 empresas extranjeras invitadas.

València, 28 febrero 2024.- Cevisama llega a su ecuador y lo hace con excelentes resultados y un ambiente de optimismo y satisfacción entre los participantes. Así lo han trasmitido los expositores del certamen, que no paran de recibir visitantes de todas las nacionalidades de gran calidad.

Profesionales de Francia, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Marruecos, México, Colombia, Egipto, Austria, Canadá e Israel y España han estado estos días conociendo las novedades y las tendencias de Cevisama. Buscan innovación y creatividad, así como el producto made in Spain.

“Todos los años busco novedades para mi empresa en Cevisama”, asegura Wilma Hamburgo, de San Paolo. Añade que tiene una tienda en Brasil enfocada en productos naturales y rústicos. “Donde encuentro siempre las últimas tendencias es aquí, en Cevisama”, añade. Ha visitado varios estands y se va con muestras y con acuerdos cerrados para hacer negocio a lo largo de este año.

Están de acuerdo con ella visitantes de Alemania y Reino Unido, así como Fausto Álvarez, de Ecuador. Busca piedra natural, mármol y grifería. “He estado viendo varios fabricantes. Hay estands impresionantes y muchos con novedades que no he visto en ningún otro lugar. Espero que me dé tiempo a ver todo”, señala este comprador VIP internacional.

La directora de Cevisama, Carmen Álvarez, también transmite estos buenos resultados en el ecuador del certamen. “En el tercer día de feria nuestra percepción es muy positiva. Los expositores nos trasladan que la afluencia de visitantes está siendo magnífica y se están estableciendo importantes contactos internacionales. En este sentido, estamos muy satisfechos con el resultado de la campaña de compradores realizada junto con IVACE + i Internacional”, declara.

El mayor plan de compradores internacionales de la historia de Cevisama

Y es que en esta edición del 40 aniversario, Ivace+i Internacional y Feria Valencia han logrado el mayor plan de compradores internacionales de los 40 años de Cevisama. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, destacó ayer durante la gala de cumpleaños del certamen el apoyo desde la unidad internacional de Ivace+i Internacional a este evento, “es la mayor campaña de compradores internacionales en los cuarenta años del certamen al superar los 850 invitados, con una inversión conjunta cercana al millón de euros”.